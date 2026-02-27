Feyenoord clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese guidata in panchina da van Persie

Dopo il cambio ai vertici societari, il clima nel Feyenoord si è fatto molto teso. La squadra, attualmente guidata in panchina da van Persie, si trova al centro di un acceso dibattito pubblico. La recente nomina di Kees van Wonderen come nuovo Direttore Tecnico ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, contribuendo a intensificare la situazione.

Materazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile operazione Calciomercato Milan, Champions League come chiave di tutto: poi via ai rinnovi. Il quadro completo Infortunio Davis, l’attaccante torna a disposizione di Runjaic! Da valutare i tempi di Solet, le ultime in casa Udinese Verona, Sammarco: «Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro». Le parole Materazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Feyenoord, cosa cambia con van Persie in panchina?il feyenoord si trova al centro di un dibattito intenso sulle direzioni strategiche e sportive, scatenato dall’annuncio della nomina di Kees van... Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. Sauer suona la caricaCalciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una...