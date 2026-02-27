Festival perché Ubaldo Pantani ha svoltato Sanremo con Lapo a differenza di Lillo e Can Yaman

Ubaldo Pantani ha portato il suo spettacolo a Sanremo, coinvolgendo Lapo in diverse uscite. A differenza di Lillo e Can Yaman, che non sono intervenuti in modo simile, Pantani ha realizzato un numero che si è sviluppato nel corso della manifestazione. La sua presenza ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media, distinguendosi per il modo in cui ha gestito il suo intervento.

Fare televisione a volte è semplice: basta prenderne uno bravo e metterlo sul palco. Al terzo tentativo Carlo Conti ha trovato in Ubaldo Pantani la figura perfetta per alzare finalmente il livello del Festival: se le prime due serate erano state all’insegna dell’encefalogramma piatto — zero invenzioni, troppa fretta, qualche ospite non sfruttato al meglio (Can Yaman), altri (Lillo e Pilar Fogliati) che non hanno aggiunto nulla —, nella terza lo spettatore addormentato e annoiato ha ricevuto finalmente una scarica di adrenalina. Incredibile: al Festival si può ridere. Pantani è un fuoriclasse delle imitazioni, o meglio, come spiega lui, «non sono un imitatore, mi definisco un comico che fa imitazioni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

