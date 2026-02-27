Festival di Sanremo | medley show della Pausini Siani ospite a sorpresa Il ritorno di Bianca Balti e Caterina Caselli Le cover con i Big

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, Laura Pausini ha aperto con un medley di tre sue canzoni famose, mentre Siani è stato ospite a sorpresa. Sono tornate sul palco anche Bianca Balti e Caterina Caselli, e sono state eseguite cover con i Big. La serata ha visto anche la presenza di vari artisti e ospiti speciali.

SANREMO – E' Laura Pausini ad aprire la quarta serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover. L'artista propone un medley di tre suoi grandi successi. Il set parte fuori dall'Ariston, davanti all'ingresso. Laura, con degli enormi occhiali da mosca e look total black fatta eccezione per dei lunghissimi guanti fucsia, intona 'Ritorno ad amare'. Il pubblico assiepato dietro le transenne del blu carpet canta con lei. Poi l'ingresso nel foyer del teatro, poi in platea e quindi sul palco dell'Ariston, dove ad attenderla c'è la sua band, compreso il marito Paolo Carta alla chitarra. Con Laura entrano degli sbandieratori con bandiere arancioni. Da 'Ritorno ad amare' il medley passa a 'Immensamente' e poi a 'Io canto'.