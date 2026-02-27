Durante la terza serata del Festival di Sanremo, il 25 febbraio, sono saliti sul palco dell’Ariston gli altri artisti in gara. La classifica dei primi cinque della serata è stata resa nota al termine delle esibizioni. La serata ha visto esibirsi una serie di cantanti scelti tra i big del festival. La graduatoria è stata aggiornata in base ai voti ricevuti durante l’evento.

Dopo l’esibizione della metà degli artisti in gara di martedì 25 febbraio, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo sono saliti sul palco dell’Ariston gli altri big. Le esibizioni sono state votate dal pubblico a casa con il televoto e dalla giuria della radio. Ecco i primi cinque classificati, senza ordine di piazzamento: Arisa ( Magica favola ), Serena Brancale ( Qui con me ), Sayf ( Tu mi piaci tanto ), Luchè ( Labirinto ) e Sal Da Vinci ( Per sempre sì ). La quarta serata, quella di venerdì 27 febbraio, sarà dedicata alle cover e ai duetti. In questo caso voteranno tutte le giurie – pubblico; sala stampa, tv e web; giuria delle radio – ma il risultato servirà solo a decretare il vincitore di questa serata e non influenzerà la classifica dei brani inediti in gara. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Festival di Sanremo, i primi cinque della classifica della terza serata

Sanremo 2026 - La classifica della terza serata

