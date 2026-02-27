Festival di Sanremo è la serata delle cover Apre Laura Pausini poi la comicità di Siani | Qui una puntata dura tre ore ma sembra una vita

La serata delle cover al Festival di Sanremo vede protagonisti Laura Pausini e Siani. La cantante apre con una performance, mentre il comico introduce la sua esibizione con una battuta sulla durata della puntata. La scena si anima con abiti vistosi, come il nero dell’abito di Pausini e i lunghi guanti fucsia di un altro artista. La serata si svolge tra musica e momenti di intrattenimento.

Parte la serata cover di Sanremo. Un cult del Festival. Il nero dell’abito. Il fuxia dei (lunghi) guanti. Laura Pausini canta lungo il carpet che conduce all’ingresso del Teatro. Accompagnata dagli sbandieratori entra nell’Ariston e raggiunge la sua band. Il pubblico applaude il medley: «Ritorno ad amare», «Immensamente», «Io canto». «Cantare è la cosa che mi fa sentire più libera», grida Pausini al termine della sua esibizione. I 30 big in gara si esibiscono questa sera insieme ai loro ospiti con un brano pescato dal grande repertorio italiano o internazionale. Ci saranno, tra i successi proposti, omaggi a Ornella Vanoni, Jimmy Fontana, Lucio Dalla e David Bowie nel decennale della scomparsa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Festival di Sanremo, è la serata delle cover. E il mister X di stasera è... Alessandro SianiQuesta sera, venerdì 27 febbraio, all’Ariston sono di scena le cover , appuntamento cult del festival di Sanremo : i trenta artisti in gara si...

Chi veste Laura Pausini nella serata cover di Sanremo 2026: tutti i look della conduttrice del FestivalQuarta serata di Sanremo, nuova carrellata di look per Laura Pausini: abito dopo abito, serata dopo serata si sta dimostrando una diva coi suoi...

Festival di Sanremo 2026: i big e le novità in arrivo - Domenica In 18/01/2026

Sanremo 2026, la diretta della quarta serata: Alessandro Siani è Mister X, co-conduttore a sorpresaDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it

Festival di Sanremo, il coro delle persone con disabilità tra le polemiche. La mamma di un corista: «Si sono meritati quel palco: la disabilità mentale non trova quasi mai ...Oltre a raccogliere molti applausi, il coro Anffass è anche stato contestato. Per Valentina Tomirotti, attivista, «ancora una volta la disabilità entra a Sanremo come spazio di gratitudine reciproca t ... vanityfair.it

Laura Pausini apre la serata delle cover al Festival e si esibisce con “Ritorno ad amare”, "Immensamente” e “Io canto”. #Sanremo2026 - facebook.com facebook

