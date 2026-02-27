Festa Una vittoria per il popolo rossoblù

Bologna torna a mostrare il suo spirito di squadra, con un gioco compatto e una determinazione che riaccende il pubblico sugli spalti. La squadra si presenta concentrata e pronta a reagire alle sfide, dimostrando di saper affrontare le difficoltà con unità e impegno. La vittoria, conquistata con fatica e dedizione, riporta entusiasmo tra i tifosi e rianima le speranze per il proseguo della stagione.

L'Europa ti fa bello, Bologna: solido, compatto, ordinato. Ma soprattutto vincente, ritrovando l'entusiasmo e i sorrisi di inizio stagione, ma anche gli assenti forzati che il momentaccio lo avevano vissuto sul divano di casa, tra cerotti e stampelle. E che oggi, invece, si sono riguadagnati il ruolo che giustamente gli spetta: quello di leader. Decisivi, come Lukasz, che tra zompi qua e là tra i pali è tornato "San": vedere i tre interventi da Superman sotto la Bulgarelli, strozzando l'urlo del gol Thorsteinsson e poi a Holm. "E' una grande vittoria, che dedichiamo a tutto il popolo rossoblù: se lo meritano – dice Skorupski, liberandosi forse definitivamente delle scorie rimaste da quel lungo e tormentato infortunio, e da un ritorno al campo, comprensibilmente, tra le difficoltà –.