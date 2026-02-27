In vista del centenario della Festa dell’Uva, Impruneta annuncia un bando dedicato alla creazione della coppa che premierà il rione vincitore. L’iniziativa, che anticipa l’evento principale, coinvolge artisti e artigiani locali nella progettazione di un simbolo che rappresenterà questa edizione speciale. La procedura resterà aperta fino alla scadenza prevista per consentire la partecipazione di più proposte.

Il 2026 è l’anno del centenario della Festa dell’Uva, l’iniziativa più simbolica e sentita di Impruneta che per l’occasione parte in anticipo e pubblica un bando speciale: quello per la realizzazione della coppa che andrà al rione vincitore di questa edizione. Possono partecipare artisti, designer e progettisti attivi nell’ arte contemporanea e nelle arti applicate, senza alcun limite anagrafico o geografico. Il progetto selezionato diventerà simbolo ufficiale del centenario e sarà realizzato in argilla imprunetina in una fornace storica del territorio, sotto il marchio Cat, per poi essere esposta al Museo della Festa dell’Uva. I partecipanti dovranno presentare un bozzetto anonimo della Coppa del Centenario, accompagnato da una descrizione sintetica dell’idea e da una breve biografia con portfolio (3–5 opere). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa dell’Uva, il bando per la Coppa

Crolla il prezzo dell’uva: le Regioni dove i produttori hanno perso di piùIl 2025 è stato uno degli anni più difficili per il mercato delle uve da vino italiane.

Privatizzazione dell'aeroporto Falcone Borsellino, pubblicato il bando per la selezione dell'advisorPubblicato sul portale appalti di Gesap il bando europeo per la selezione dell'advisor finanziario per la privatizzazione della società che gestisce...

Temi più discussi: Festa dell’Uva, il bando per la Coppa; Assaggio di Sagra dell’Uva e del Vino, svelato il tema della sfilata dei carri; Festa dell’Uva, avviso pubblico per la Coppa del centenario: come partecipare; Piazza del Cioccolato, due giorni di iniziative a Impruneta.

Festa dell’Uva, il bando per la CoppaIl 2026 è l’anno del centenario della Festa dell’Uva, l’iniziativa più simbolica e sentita di Impruneta che per l’occasione parte in anticipo e pubblica un bando speciale: quello per la realizzazione ... lanazione.it

Comunicato Stampa: Festa dell'Uva di Vo' Euganeo(Arv) Venezia 16 lug 2025 - Il consigliere regionale Elisa Cavinato (Lega- LV) ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, la 74esima edizione della Festa dell’Uva di Vo’ Euganeo, in provincia di Padova ... iltempo.it

Pubblicato il bando per partecipare alla Festa dell’11 e 12 aprile 2026 a Crema. Domande via PEC entro il 6 marzo Leggi tutto - facebook.com facebook