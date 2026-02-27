Festa della Donna tra vino musica e famiglia da Aminea Winery

Aminea Winery ha organizzato un evento speciale per la Festa della Donna, dedicato a celebrare questa ricorrenza con vino, musica e momenti di convivialità. La manifestazione si svolge tra le vigne e gli spazi della cantina, coinvolgendo persone di tutte le età che desiderano condividere una giornata all’insegna dell’allegria e dell’aggregazione. L’iniziativa si rivolge a clienti e famiglie, offrendo un’occasione di festa e di socializzazione.

Aminea è la declinazione femminile del vino: un simbolo di eleganza, accoglienza e identità. Da questa visione nasce l'evento organizzato da Aminea Winery per la Festa della Donna, una giornata speciale pensata per essere vissuta insieme, tra amiche e in famiglia. L'8 marzo la cantina accoglie gli ospiti in un'atmosfera autentica e conviviale, tra visita in cantina, pranzo degustazione e momenti di intrattenimento. Cuore dell'esperienza è la visita guidata nella suggestiva bottaia ed il laboratorio creativo dedicato a grandi e piccoli, dove ciascuno potrà disegnare la propria etichetta personalizzata e applicarla a una bottiglia, trasformandola in un ricordo unico da portare con sé.