Le strade e le facciate degli edifici mostrano evidenti segni di cedimento, con crepe che si estendono lungo il manto stradale e sui muri circostanti. La zona si caratterizza per le criticità strutturali, con il rischio di ulteriori danni che preoccupano residenti e operai. La situazione richiede attenzione immediata, poiché l’instabilità delle strutture potrebbe peggiorare con il passare del tempo.

La Spezia, 27 febbraio 2026 – Le fratture del suolo corrono lungo il manto stradale e si arrampicano sui muretti di cemento come sulle facciate e all’interno degli edifici che ospitano capannoni e magazzini industriali nell’area periferica di via Valdilocchi. Si ingrossano giorno dopo giorno, davanti agli occhi di testimoni stanchi ma ancora battaglieri: i titolari delle aziende artigiane del complesso ex Montecatini che gravitano intorno a questo angolo produttivo della città che sembra dimenticato da Dio. Un “avvallamento” sottostante al viadotto Fossamastra colpito da cedimenti del terreno, allagamenti sempre più frequenti e una discarica a cielo aperto di rifiuti e carcasse di auto di cui è ormai satura l’area dell’ex caserma dei vigili del fuoco, dismessa da anni e in profondo stato di abbandono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferite su strada e facciate. “Ho paura che i solai cedano, questa è una zona critica: la terra ci crolla sotto i piedi”

La mamma di Luana: “Alla fine non ci sono colpevoli, pago solo io che ho mia figlia sotto terra”Prato, 25 febbraio 2026 – «Alla fine non c’è nessun colpevole, pago solo io che ho mia figlia tre metri sotto terra.

"C’è una statua sotto terra". Dal grido in zona S.Lorenzo all’imminente ritorno a casa. Era su un pavimento a mosaicoFornasari Nel Libellus de Antiquitate Urbis Arretii, Marco Attilio Alessi (1470-1546), umanista, letterato e storico aretino, indica il “monticello...

Temi più discussi: Gemonio, scontro sulla provinciale: tre donne ferite e strada chiusa; Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo; Ferita nel rogo di Crans-Montana, Elsa Rubino è al Cto di Torino: La strada è ancora lunga; Uomo trovato morto a Torino in via San Marino con ferite alla gola, ipotesi suicidio: coltello vicino al corpo.

Incidente fra quattro auto sulla Pontina: tre feriti, due sono bambini. Strada chiusaPaura lungo la via Pontina dove si è verificato un incidente fra quattro automobili: tre persone ferite, due di loro sono bambini ... fanpage.it

Auto dei carabinieri fuori strada: tre feriti, uno in gravi condizioniL'incidente all'alba sulla Castrense, tra Canino e Montalto di Castro, nel viterbese. L’auto, una Bmw, è finita contro un albero: il più grave dei feriti è stato trasferito in eliambulanza a Roma ... rainews.it

Il 19enne morì per le ferite riportate in seguito a un'aggressione in strada. La sentenza per i due imputati potrebbe arrivare già in giornata facebook