Fedez e Masini asfaltano tutti su Spotify ma YouTube sceglie Sal Da Vinci | ecco tutti i dati degli ascolti di Sanremo 2026

Fedez e Marco Masini hanno dominato gli ascolti su Spotify durante Sanremo 2026, risultando i più ascoltati nella classifica complessiva secondo i dati pubblicati da Youtrend. Nel frattempo, su YouTube, il brano più visualizzato è stato “Male necessario”, mentre Sal Da Vinci si è posizionato tra i più ascoltati. La classifica degli ascolti digitale ha evidenziato le preferenze degli utenti durante la manifestazione.

Male necessario è la canzone più ascoltata di Sanremo 2026. A certificarlo è l’indice di ascolto digitale elaborato da Youtrend, che incorona Fedez e Marco Masini al vertice della classifica complessiva, davanti a Serena Brancale e Arisa. Un podio che racconta la capacità dei brani della kermesse di muoversi con forza tra piattaforme e media diversi, oltre che il gradimento del pubblico. L’indice di Youtrend misura la performance digitale dei brani attraverso tre dimensioni, ovvero le visualizzazioni su YouTube (Vevo + Rai), gli ascolti su Spotify e le visualizzazioni delle esibizioni sui canali Rai nelle tre serate del Festival. Ogni indicatore è stato normalizzato a 100, attribuendo il valore massimo registrato su ciascuna piattaforma al punteggio 100. 🔗 Leggi su Open.online

Male Necessario (Fedez / Masini). La mia voce oggi ha sfumature che vent'anni fa non conoscevo. Ho provato a usarle per raccontarvi questa canzone a modo mio. Un piccolo frammento del mio presente. #Sanremo2026 #LAura #MaleNecessario #Elleapo x.com