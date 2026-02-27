Federica Brignone il dramma | Per cosa scambierei i miei due ori

Federica Brignone non parteciperà alla discesa libera di Soldeu, in programma sulla pista spagnola di Andorra, come indicato dalla start list ufficiale della Federazione internazionale. La campionessa azzurra ha annunciato di non essere presente alla gara, che si svolgerà prossimamente, e questa decisione riguarda esclusivamente la sua partecipazione alla tappa di Coppa del Mondo.

Federica Brignone alza bandiera bianca a Soldeu. La campionessa azzurra non sarà al via della discesa libera in programma sulla pista spagnola dell’Andorra, tappa di Coppa del Mondo, come confermato dalla start list ufficiale diramata dalla Federazione internazionale. Un’assenza che era nell’aria dopo i segnali degli ultimi giorni, ma che ora diventa definitiva. La valdostana, reduce dalle fatiche olimpiche sull’Olimpia delle Tofane, sta facendo i conti con un problema al ginocchio che non le ha permesso di allenarsi con continuità. Dopo aver rinunciato all’ultima prova cronometrata, la decisione di non gareggiare è maturata al termine di ulteriori valutazioni mediche e tecniche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

"Le mie medaglie, per cosa le scambierei". Federica Brignone, la drammatica confessione dopo il trionfo alle Olimpiadi

Mamma Brignone rivela il segreto dei due ori di Federica: "Non dargli importanza"

