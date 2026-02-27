FC26 – FPL x Fantasy FC | Arriva l’evento Flash Rush con upgrade folli! Ecco come funziona

EA Sports ha annunciato l’arrivo di un nuovo evento chiamato “Flash Rush” all’interno di FC26 – FPL x Fantasy FC. Per la prima volta, il gioco di Football Ultimate Team collabora ufficialmente con la Fantasy Premier League, introducendo aggiornamenti e modifiche significative che coinvolgono gameplay e premi. L’evento promette di rivoluzionare l’esperienza dei giocatori con nuove funzionalità e sfide dedicate.

Preparate i cronometri: EA Sports ha appena sganciato una bomba tattica senza precedenti. Per la prima volta in assoluto, Football Ultimate Team collabora con la Fantasy Premier League (FPL). Non è la solita promo: qui i potenziamenti dei vostri giocatori dipenderanno direttamente dai punti che otterranno nel "fantacalcio inglese" reale durante il turno infrasettimanale dal 3 al 5 marzo. Avete pochissimo tempo. L'obiettivo è live ora e scadrà tra 3 giorni. Ecco i passaggi chiave per non sprecare l'occasione: Ricorda: puoi riscattarne solo 2. Una volta completate due sfide, le altre otto non saranno più disponibili.