Georges Mikautadze è stato eletto giocatore del mese di febbraio nella LALIGA EA SPORTS. L’attaccante georgiano ha contribuito con numerosi gol e prestazioni decisive, portando la sua squadra a ottenere risultati importanti durante il mese. La sua valutazione complessiva è di 87, con statistiche offensive di alto livello che ne evidenziano le qualità sul campo.

È ufficiale: Georges Mikautadze è il giocatore del mese di febbraio della LALIGA EA SPORTS. L’attaccante georgiano ha trascinato la sua squadra a suon di gol e prestazioni decisive, guadagnandosi questa versione speciale con un OVR di 87 che vanta statistiche offensive di altissimo profilo. Per sbloccare il POTM Mikautadze (non scambiabile) hai circa 25 giorni di tempo. Ecco le rose richieste: Mikautadze POTM è una SBC estremamente economica che offre un attaccante completo, capace di ricoprire più ruoli grazie ai suoi Ruoli PLUS++. La combinazione di Rapace++ e Attaccante avanzato++ lo rende perfetto sia per chi gioca con i cross, sia per chi preferisce imbucate centrali veloci. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Georges Mikautadze POTM LALIGA: Analisi e Requisiti

