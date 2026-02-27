Farmaci donati ai poveri raccolte 14mila confezioni

Sono state donate circa 14mila confezioni di farmaci, con un aumento di duemila rispetto all’anno precedente. Il valore economico delle donazioni è passato da 107mila a quasi 120mila euro. Le donazioni sono state destinate a persone in difficoltà. La raccolta è stata organizzata da associazioni di volontariato e strutture di beneficenza.

Circa 14mila confezioni di farmaci donate, duemila in più rispetto allo scorso anno, per un valore economico cresciuto da 107mila a quasi 120mila euro. L'appello lanciato per sostenere la lotta alla povertà sanitaria, che a Palermo e provincia affligge circa 50mila soggetti, è stato recepito con.