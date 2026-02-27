A Sanremo, la street artist Laika e il suo team hanno realizzato un’opera con vele dipinte, raffiguranti i volti di una donna e di bambini di Gaza. Dopo aver navigato circa 400 miglia, hanno esposto le vele nella città, creando un'installazione visiva che richiama l’attenzione sulla situazione di Gaza. L’intervento si inserisce nel contesto di iniziative artistiche di denuncia.

La street artist Laika, insieme al suo team, dopo aver navigato per circa 400 miglia con i volti di una donna e di bambini gazawi dipinti sulle vele – l’opera si intitola ‘Again’ – con lo scopo di accendere i riflettori sulla nuova spedizione della Global Sumud Flotilla del prossimo 12 aprile, approda ora a Sanremo e realizza un nuovo blitz nel centro della città. Il nuovo lavoro, dal titolo ‘Come le farfalle’, è un poster affisso nel centro della città dei fiori (e della musica italiana). L’opera ritrae una bambina con in mano una bambola, mentre dalla schiena le spuntano ali di farfalla. Gaza ha superato i 72.000 morti e analisi indipendenti indicano che circa il 30% delle vittime totali sono minori. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Farfalle per Gaza a Sanremo

Sanremo 2026: Laika porta “Come le farfalle” per Gaza e rende omaggio a Ermal MetaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Leggi anche: UNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Stella stellina è la ninna nanna per una bimba uccisa a Gaza: testo e significato del brano di Ermal Meta a Sanremo 2026; Ermal Meta: I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio. Il messaggio per la pace dal palco di Sanremo; Testo canzone Stella stellina di Ermal Meta a Sanremo 2026 e significato/ Brano per una bimba di Gaza.

'Come le farfalle': Laika a Sanremo per GazaLo aveva annunciato sui suoi canali social: in barca da Barcellona a Sanremo, dove gli occhi di tutti gli italiani sono rivolti, per rompere il silenzio mediatico sulla Palestina. Laika, insieme al ... lasiritide.it

'Come le farfalle', Laika a Sanremo per Gaza con un'opera navigante e omaggio a MetaLo aveva annunciato sui suoi canali social: in barca da Barcellona a Sanremo, dove gli occhi di tutti gli italiani sono rivolti, per rompere il silenzio mediatico sulla Palestina. (ANSA) ... ansa.it

a Sanremo è apparso murale di una bambina di Gaza con ali... la street artist Laika ispirata da Stella Stellina di Ermal Meta "nel vento della sera ci sarai pure tu non ti ho dimenticato aspetto il tuo ritorno come le farfalle hai vissuto solo un giorno" #Sanremo202 x.com

“Come le farfalle hai vissuto un solo giorno.” Le parole della canzone di Ermal Meta erano per Amal e per tutti i bambini e le bambine di Gaza che non hanno avuto il tempo di diventare grandi. Bambini che non conosceremo mai, in una terra sfregiata dalla gu - facebook.com facebook