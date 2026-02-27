Fara Fusella la madre che dopo la morte del figlio fa una donazione ai vigili del fuoco

Oggi a Monza i vigili del fuoco hanno consegnato una targa a Fara Fusella, madre di Manuel Perez, il giovane che nel giugno del 2024 ha perso la vita nelle acque di Punta Chiappa a Camogli (Genova). La cerimonia si è svolta alla presenza dei soccorritori, che hanno riconosciuto l'importanza del gesto di Fusella, che ha deciso di fare una donazione ai vigili del fuoco in memoria del figlio.

L'occasione è stata la celebrazione dell'87esimo anniversario del corpo nazionale dei vigili del fuco, tenutasi all'interno della caserma di via Felice Cavallotti a Monza. Oltre ai premi conferiti ad alcuni uomini che hanno passato la loro vita tra le fiamme, il neo comandante Michele Castore, tra gli applausi incessanti del pubblico, ha accolto Fara Fusella, donandole una targa commemorativa in ricordo del figlio tragicamente scompao. Suo figlio Manuel fu soccorso da quello che allora era il vice comandante dei vigili del fuoco di Genova, l'ingegnere Vito Cristino divenuto poi comandate dei pompieri a Monza.