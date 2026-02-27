Fara Fusella la madre che dopo la morte del figlio fa una donazione ai vigili del fuoco

Venerdì 27 febbraio, i vigili del fuoco di Monza hanno consegnato una targa a Fara Fusella, madre di Manuel Perez, deceduto nelle acque di Punta Chiappa a Camogli nel giugno 2024. La cerimonia si è svolta in un momento di grande commozione, con l’obiettivo di ricordare il giovane soccorso e riconoscere l’impegno dei vigili del fuoco. La donna ha successivamente effettuato una donazione ai pompieri.

L'occasione è stata la celebrazione dell'87esimo anniversario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenutasi all'interno della caserma di via Felice Cavallotti a Monza. Oltre ai premi conferiti ad alcuni uomini che hanno passato la loro vita tra le fiamme, il neo comandante Michele Castore, tra gli applausi incessanti del pubblico, ha accolto Fara Fusella, donandole una targa commemorativa in ricordo del figlio tragicamente scomparso. Suo figlio Manuel fu soccorso da quello che allora era il vice comandante dei vigili del fuoco di Genova, l'ingegnere Vito Cristino divenuto poi comandate dei pompieri a Monza. Dopo il dramma, Fara Fusella...