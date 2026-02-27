FantaSanremo 2026 bonus e malus della quarta serata | punti in aggiornamento

Durante la quarta serata di Sanremo 2026, tenutasi venerdì 27 febbraio, sono stati assegnati i punti ai trenta cantanti in gara, includendo bonus e malus. I punteggi sono in aggiornamento e riguardano i risultati ottenuti dai partecipanti durante la serata. La classifica si basa sui punti accumulati dai concorrenti nel corso della serata.

I punti del Fantasanremo della quarta serata di Sanremo 2026 con bonus e malus. I punti conquistati dai trenta cantanti in gara venerdì 27 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

FantaSanremo 2026, bonus e malus della seconda serata del Festival: punti in aggiornamento e classificaI punti del Fantasanremo della seconda serata di Sanremo 2026 in diretta con bonus e malus: tutti gli aggiornamenti.

FantaSanremo 2026, bonus e malus della terza serata del Festival: punti in aggiornamento e classificaI punti del Fantasanremo della terza serata di Sanremo 2026 con bonus e malus aggiornati in diretta.

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: La lista completa dei bonus e malus del FantaSanremo 2026; Punti FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus; Fantasanremo 2026, novità e regolamento: le squadre con riserve e i bonus Peppe Vessicchio; Come funziona il Fantasanremo 2026: bonus, malus e tutto quello che c’è da sapere per vincere.

FantaSanremo, serata cover: i bonus e i malus (in diretta) dei 30 partecipanti e dei loro ospitiQuarta serata del Festival di Sanremo 2026 che come ogni anno propone il momento forse più atteso di tutti, la serata cover. I 30 artisti in gara sono pronti a strabiliare il ... ilgazzettino.it

FantaSanremo 2026, punteggi terza serata: Leo Gassmann e Samurai Jay al topTutti i punteggi del FantaSanremo della terza serata di Sanremo 2026: Leo Gassmann e Samurai Jay primi con 95 punti, Malika Ayane 85. Classifica aggiornata con bonus e malus ... lifestyleblog.it

Bonus e Malus giornalieri segreti: Venerdì 27 febbraio #bonus #malus #venerdì #fantasanremo #sanremo2026 x.com

Dal bonus del Fantasanremo al palco dell’Ariston: un gesto di solidarietà per i bambini del Santobono Pausilipon di Napoli Leggi l'articolo #Sanremo - facebook.com facebook