Famiglia nel bosco nel piano di ricostruzione del casale 1 stanza in più e il bagno arch Mascarucci | Tutto in bioedilizia

Una famiglia sta ricostruendo un casale nel bosco, aggiungendo una stanza e un bagno, secondo il progetto dell’architetto Mascarucci. L’intervento prevede l’uso di materiali e tecniche di bioedilizia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto visivo sull’ambiente naturale. La struttura sarà realizzata in modo da integrarsi nel paesaggio circostante, mantenendo un basso profilo visivo.