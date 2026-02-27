Famiglia nel bosco le ultime relazioni | Quadro complesso e conflittuale Catherine elemento di ostacolo rispetto alle attività educative

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha programmato per il 6 e il 7 marzo le operazioni peritali sui tre figli minori di Nathan e Catherine, che sono attualmente con la madre nella stessa casa. La famiglia vive un rapporto definito complesso e conflittuale, con Catherine considerata un ostacolo alle attività educative dei figli. Le valutazioni si concentreranno sulla situazione familiare e sulle relazioni tra i minori e i genitori.

Le operazioni peritali disposte dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila procederanno il 6 e il 7 marzo sui tre figli minori di Nathan e Catherine, ospitati insieme alla madre nella casa famiglia di Vasto. La consulente tecnica d'ufficio Simona Ceccoli dovrà accertare le attuali condizioni di vita dei bambini, lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo e le principali figure di riferimento. Gli esami ematochimici per valutarne lo stato di salute e verificare un'eventuale immunizzazione naturale alla varicella, invece, sono stati spostati dopo il 10 marzo. Il vaccino non è stato ancora somministrato e il ciclo vaccinale sarà completato solo dopo gli accertamenti.