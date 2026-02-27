Falsi invalidi Caf nel mirino della Procura | un foggiano tra i 25 indagati

Un’indagine della Procura di Napoli Nord riguarda un Caf di Casal di Principe e coinvolge venticinque persone, tra cui un cittadino di Foggia. La fase investigativa si concentra su presunte irregolarità legate a pratiche di invalidità false, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità e modalità operative. Le indagini proseguono per fare luce su questa vicenda.

Gli indagati rispondono a vario titolo di falso per decine di pratiche di invalidità civile inoltrate all'Inps. Coinvolto un Caf di Casal di Principe Come riporta CasertaNews, c'è anche un foggiano tra le venticinque persone indagate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord sui falsi invalidi che coinvolge un Caf di Casal di Principe. Si tratta di Salvatore Di Lanno. Il gip Pia Sordetti ha fissato il 9 e il 27 marzo gli interrogatori preventivi a fronte della richiesta di applicazione di misure cautelari. Gli indagati rispondono a vario titolo di falso per decine di pratiche di invalidità civile inoltrate all'Inps. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

