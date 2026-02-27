False proposte di investimenti online | attenzione alla nuova truffa

La polizia postale ha segnalato una nuova truffa online che sfrutta l’intelligenza artificiale per promuovere false opportunità di investimento. I responsabili diffondono annunci e messaggi che sembrano affidabili, ma dietro ci sono proposte finte destinate a ingannare chi cerca di investire. La truffa coinvolge diverse piattaforme digitali e si rivolge a un pubblico vasto.

La polizia postale segnala una nuova truffa online, con cui, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, vengono promossi investimenti online che risultano poi falsi. "Attenzione alla diffusione online di articoli, video e interviste completamente falsi, presentati da volti noti o figure."