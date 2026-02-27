False proposte di investimenti online | attenzione alla nuova truffa

Da novaratoday.it 27 feb 2026

La polizia postale ha segnalato una nuova truffa online che sfrutta l’intelligenza artificiale per promuovere false opportunità di investimento. I responsabili diffondono annunci e messaggi che sembrano affidabili, ma dietro ci sono proposte finte destinate a ingannare chi cerca di investire. La truffa coinvolge diverse piattaforme digitali e si rivolge a un pubblico vasto.

La polizia postale segnala una nuova truffa online, con cui, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, vengono promossi investimenti online che risultano poi falsi."Attenzione alla diffusione online di articoli, video e interviste completamente falsi, presentati da volti noti o figure. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

