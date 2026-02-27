False proposte di investimenti online | attenzione alla nuova truffa

La polizia postale ha segnalato una truffa online in crescita che sfrutta l’intelligenza artificiale per promuovere false opportunità di investimento digitale. Le vittime vengono attratte da proposte apparentemente affidabili, ma si scopre che si tratta di frodi. Gli investigatori hanno individuato queste truffe che coinvolgono piattaforme digitali e annunci online, mettendo in guardia gli utenti sulla pericolosità delle proposte ingannevoli.

