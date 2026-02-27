fabrizio corona dopo sanremo torna in tribunale contro signorini

Dopo la partecipazione a Sanremo 2026, Fabrizio Corona dovrà tornare a Milano per un procedimento legale. Tra eventi mondani e incontri con alcune figure pubbliche, l’ex paparazzo si prepara ad affrontare una nuova udienza in tribunale. La vicenda giudiziaria, ancora in corso, coinvolge aspetti personali e professionali che continuano a essere sotto osservazione.

C’è anche Fabrizio Corona a Sanremo 2026, fra party e – sembra – serate con Belen Rodriguez, ma presto l’ex re dei paparazzi dovrà tornare a Milano per affrontare nuovamente Alfonso Signorini in tribunale. Fabrizio Corona in tribunale contro Alfonso Signorini. Il prossimo 19 marzo infatti è stata fissata l’udienza presso il Tribunale civile di Milano in cui verrà discusso il ricorso che è stato presentato dai legali di Fabrizio Corona. L’obiettivo è quello di impugnare l’ordinanza emessa lo scorso 26 gennaio con cui era stata imposta la diffusione dei contenuti di Falsissimo riguardanti Alfonso Signorini. La guerra fra l’ex re dei paparazzi e il conduttore dunque non si ferma e dopo un breve stop, dovuto anche a problemi di salute, Fabrizio Corona sarebbe pronto a tornare in campo per sfidare Mediaset. 🔗 Leggi su Dilei.it

