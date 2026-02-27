L’Emilia-Romagna registra una crescita dell’1,6% nelle esportazioni nel terzo trimestre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La ripresa avviene in un contesto di rallentamento rispetto al resto del paese. Alcuni settori mostrano segnali più positivi rispetto ad altri, contribuendo a questa modesta ripresa. La regione mantiene comunque una posizione di rilievo nel panorama delle esportazioni italiane.

Bologna, 27 febbraio 2026 - L’Emilia-Romagna torna a crescere sui mercati esteri, ma lo fa con il freno tirato rispetto al resto d’Italia. Nel terzo trimestre 2025, l’export regionale segna un +1,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo un valore complessivo di 20.162,6 milioni di euro. Una quota che vale il 12,9% dell’intero export nazionale e che conferma la regione al secondo posto in Italia per peso sulle vendite all’estero, alle spalle della Lombardia (25,8%) e davanti a Toscana (12,6%), Veneto (12,3%) e Piemonte (9,6%). La febbre dell’oro: “In tanti vendono i tesori chiusi nel cassetto” I dati di Unioncamere Il dato,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Export Emilia-Romagna, ripresa col "freno a mano": +1,6% nel terzo trimestre. I settori che vanno meglio

Agroalimentare, ottima performance dell’export nel terzo trimestre 2025Segnali positivi per l’economia italiana nel terzo trimestre del 2025: il Pil segna una crescita tendenziale dello 0,6% rispetto allo stesso periodo...

Mafie in Emilia-Romagna, il bilancio della Dia: operazioni, settori a rischio e nuove minacce digitaliIl capo della Direzione investigativa antimafia di Bologna, Marco Marricchi, fa il punto sull’attività 2025: dalle grandi inchieste antimafia alle...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Emilia-Romagna a Vinitaly 2026: istituzioni e filiera fanno squadra per raccontare un territorio coeso, tra dop economy, export e turismo per una narrazione contemporanea del vino lungo la Via Emilia; Dazi Usa dichiarati illegali, sospiro di sollievo per l'export: Il Made in Italy ha tenuto, ora più certezze; Comunicato Regione: Agroalimentare. L’Emilia-Romagna a Vinitaly 2026: istituzioni e filiera fanno squadra per raccontare un intero territorio tra Dop economy, export e turismo. Il presidente de Pascale: Un’unica narrazione che tiene insieme economia, cultur; Workshop Finera a Reggio Emilia: contributi e agevolazioni per la crescita delle PMI del territorio.

Ripresa del +1,6% delle esportazioni regionali a settembre 2025Le imprese dell’Emilia-Romagna hanno realizzato il 12,9% dell’export italiano. La regione si conferma seconda in Italia per quota dell’export nazionale dopo la Lombardia. L’industria alimentare e dell ... sassuolo2000.it

L'export dell'E-R cresce dell'1,6% nel terzo trimestre 2025Le esportazioni dell'Emilia-Romagna sono cresciute dell'1,6% nel terzo trimestre 2025, raggiungendo 20,2 miliardi. (ANSA) ... ansa.it

#Agroalimentare. L’ #EmiliaRomagna a #Vinitaly 2026: istituzioni e filiera fanno squadra per raccontare un intero territorio tra Dop economy, export e turismo. @mdepascale: “Un’unica narrazione che tiene insieme economia, cultura e comunità" La #notizia x.com

Assemblea elettiva di CIA Reggio: il servizio di Telereggio - Reggio Emilia Clicca qui per vederlo: https://www.reggionline.com/agricoltura-la-cia-conferma-presidente-catellani-video/ - facebook.com facebook