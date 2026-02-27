Un evento sportivo si svolge sotto il sole, con i cavalli che scalciano e i fantini concentrati. Le corse attirano appassionati e curiosi, creando un’atmosfera di emozione e adrenalina. L’ippodromo di San Rossore si anima tra i colori vivaci e il pubblico che segue ogni movimento con attenzione, mentre la giornata si conclude con un riconoscimento speciale per uno dei protagonisti delle competizioni.

Primavera in mare e colori vivi all’ippodroo di San Rossore per fermare nella memoria le sei belle corse in programma. Al centro del pomeriggio il premio “Gianfranco e Vinicio Verricelli”, una maiden sulla distnza dei 1300 metri con undici cavalli al via. Netto favorito, sulla scorta delle corse estere e delle due corse di esordio in Italia, era Tertre Rouge ma il cavallo di Jacopo Bidi ha parzialmente deluso presentadosi in dirittura ma non riuscendo ad entrare nella terna dei piazzati che alla fine è stata così formata: 1° Il Pisano (A. Satta), 2° Tux It, 3°Wind Spirit. A premiare Endo Botti, l’allenatore del vincitore, sono stati Giuseppe e Gianluca Verricelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Exploit del "Pisano": conquista il premio Verricelli

Leggi anche: La migliore granita del mondo è giuglianese, Antonio Carino conquista il premio internazionale

Fantasanremo pisano. Voti, note e un premio all’ultimo classificatodi Antonia Casini PISA Il super premio andrà all’ultimo classificato, in pieno stile Caritas.