Ex Ilva Taranto stop all’area a caldo | il Governo teme il ritiro della trattativa

Dal 24 agosto, l’attività dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto sarà sospesa, come deciso dal Tribunale civile di Milano. La decisione è arrivata in risposta a un ricorso presentato da alcuni residenti, che hanno ottenuto l’ordine di fermare le operazioni di quella sezione. Il Governo ha espresso preoccupazione riguardo a questa sospensione, temendo possibili ripercussioni sulla trattativa in corso.

A partire dal 24 agosto l'attività dell'area a caldo dell' ex Ilva di Taranto dovrà essere sospesa. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Milano accogliendo il ricorso presentato da alcuni residenti. Secondo i giudici esistono infatti " rischi attuali per la salute ". Il provvedimento non è immediatamente esecutivo: diventerà operativo solo se non verrà impugnato entro i termini di legge. La decisione è stata presa a tutela degli abitanti di Taranto, Statte e dei quartieri vicini allo stabilimento, in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del giugno 2024. Le prescrizioni contestate. Al centro della contestazione ci sono alcune prescrizioni dell' Aia 2025, ritenute carenti nei tempi e nell'efficacia degli interventi di ambientalizzazione.