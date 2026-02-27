Ex Hotel de Londres di piazza Municipio affreschi rovinati dalle infiltrazioni | si dovranno restaurare
L'ex Hotel De Londres di piazza Municipio, attualmente sede del Tar Campania, presenta affreschi danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua. L'area dell'ex birreria bavarese all'interno dell'edificio mostra evidenti segni di deterioramento a causa di queste infiltrazioni. I lavori di restauro sono stati annunciati per ripristinare le condizioni originali delle decorazioni e delle strutture danneggiate.
L'ex Hotel De Londres di piazza Municipio ospita oggi il Tar Campania. L'area dell'ex birreria bavarese rovinata dalle infiltrazioni. Il presidente del tribunale amministrativo: "Cambiare sede? Si può discutere, ma dovrà rispettare dei requisiti".
