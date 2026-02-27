Ex banchiere ucraino ucciso a Milano | tutte le bugie del figlio Igor L’uomo misterioso alla finestra? Era lui

Un ex banchiere ucraino è stato ucciso a Milano e il figlio Igor ha fornito una versione dei fatti che si è rivelata falsa. Nei giorni successivi alla morte, Igor è stato interrogato dai Mossos d'Esquadra a Barcellona, durante il quale ha raccontato una versione dei fatti che si è poi dimostrata inventata. La figura dell’uomo misterioso alla finestra, di cui si è parlato, sembra essere lui.

Interrogato dai Mossos d'Esquadra a Barcellona, Igor Adarich ha messo in fila una ricostruzione completamente inventata nei giorni immediatamente successivi alla morte del padre Alexander. Una ricostruzione degna di un thriller. L'incontro con i russi, lui sequestrato con il padre e poi liberato all'improvviso dopo essere stato recluso un paio d'ore con un sacchetto di stoffa in testa. La notte a vagare da solo per Barcellona, con il genitore rimasto a Milano nelle mani dei suoi aguzzini. In manette il figlio. Una trama smontata pezzo per pezzo dagli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Rosario Ferracane e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Francesco Giustolisi, che con le loro indagini hanno scritto tutt'altra storia per risolvere il giallo di via Nerino, arrestando il trentaquattrenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex banchiere ucraino ucciso a Milano: tutte le bugie del figlio Igor. L’uomo misterioso alla finestra? Era lui Leggi anche: Il giallo di via Nerino si infittisce. L’uomo precipitato dalla finestra del B&B era un ex banchiere ucraino Milano, identificato l'uomo precipitato dalla finestra del b&b: il banchiere ucraino Alexander Adarich, ipotesi omicidioLa vicenda del banchiere si infittisce con un uomo visto fuggire subito dopo il tonfo, tre documenti di identità con nomi diversi, un affare da... Ex banchiere ucraino ucciso a Milano, arrestato il figlio 34enne in Spagna: Lo ha sequestrato ed è mortoIl figlio 34enne di Alexander Adarich, l'ex banchiere e manager ucraino, precipitato il 23 gennaio scorso da un b&b di via Nerino a Milano, è accusato ... fanpage.it Banchiere ucraino morto il 23 gennaio a Milano, arrestato il figlio in SpagnaPer Igor Adarici, figlio di Alexandru, eseguito un mandato di arresto europeo con l'accusa di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto. L'uomo era stato trovato morto dopo la caduta dal ... rainews.it