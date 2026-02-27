Ex banchiere ucraino ucciso a Milano arrestato il figlio 34enne in Spagna | Lo ha sequestrato ed è morto

Un ex banchiere ucraino è stato trovato morto il 23 gennaio scorso in un bed and breakfast di Milano, precipitato da una finestra. Il figlio 34enne dell’uomo, che si trova ora in Spagna, è stato arrestato e accusato di aver sequestrato il padre e di essere coinvolto nella sua morte. Le indagini sono in corso e si sta verificando la dinamica dei fatti.

Il figlio 34enne di Alexander Adarich, l'ex banchiere e manager ucraino, precipitato il 23 gennaio scorso da un b&b di via Nerino a Milano, è accusato della caduta dalla finestra del padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ex banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio in SpagnaLa Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito venerdì in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla... Ex banchiere ucraino Alexandru Adarici morto a Milano, arrestato il figlio in SpagnaLa polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito venerdì in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla... Banchiere ucraino precipitato dal b&b a Milano, arrestato il figlio in Spagna. «Sequestrò il padre per avere 250mila euro in criptovalute»Svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l’ex banchiere e manager d’affari di 54 anni precipitato lo scorso 23 gennaio da una finestra di un B&B in via Nerino, ... ilgazzettino.it Banchiere ucraino precipitato dal B&b a Milano, arrestato il figlio: «C'era anche lui in camera, l'ha costretto a trasferire 250mila euro»Svolta nel caso della morte dell'ex banchiere Alexander Adarici, precipitato lo scorso 23 gennaio da un B&b in via Nerino a Milano. La Polizia di Stato, nelle indagini della ... leggo.it