Ex arbitro filma le giocatrici in spogliatoio e sotto la doccia | scandalo nel calcio femminile in Austria

Un ex arbitro svizzero ha filmato le giocatrici dell’Altach mentre si trovavano negli spogliatoi e sotto la doccia, scatenando un forte clamore nel calcio femminile austriaco. La vicenda ha suscitato molte reazioni e sollevato interrogativi sulla privacy e sulla sicurezza delle atlete. La notizia si diffonde rapidamente, portando alla luce un episodio che ha coinvolto diverse tematiche.

Un ex arbitro svizzero d'élite ha spiato le calciatrici dell'Altach negli spogliatoi e sotto la doccia, ma la sentenza (sette mesi con sospensione e una multa di 944 euro) ha suscitato l'indignazione di Eleni Rittmann, che denuncia la clemenza del sistema giudiziario e l'inadeguata tutela delle donne nello sport. Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in docciaScoppia uno scandalo nel calcio femminile austriaco, portato alla luce dal quotidiano catalano Mundo Deportivo. Secondo quanto riportato, un ex arbitro svizzero d'élite avrebbe filmato ... Indignazione in Austria, un ex arbitro filma delle calciatrici in doccia. La condanna fa discutereCalciatrici filmate mentre si docciavano: questa è la notizia che fa clamore. Sgomento il ministro dello Sport e a dir poco leggera la condanna verso l'imputato ...