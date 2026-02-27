Stasera all’Herberia di Rubiera si tiene uno spettacolo che fa ritorno dopo tredici anni:

L’Herberia di Rubiera questa sera ospita un evento speciale, in occasione dei cento anni del Teatro. Dopo tredici anni torna in scena "Amleto a pranzo e a cena", spettacolo di Oscar De Summa, che lo vede nuovamente sul palco insieme ad Alfonso Postiglione e Tommaso Rotella. A loro si affianca, nel ruolo di Amleto, il giovanissimo Pietro Giannini, vincitore del Premio Ubu 2025 come miglior attore under 35. Sipario alle 20,30. "Amleto a pranzo e a cena" rivisita il classico dei classici per mostrare come il capolavoro di William Shakespeare riesca ancora oggi a dare voce al nostro quotidiano. Se per molti Amleto resta l’immagine stereotipata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Evento speciale all’Herberia. Dopo tredici anni torna in scena: "Amleto a pranzo e a cena"

