Questo fine settimana si svolgono due eventi principali: a Origgio si inaugura la mostra “Pasolini-Sacro-Periferico” e a Limbiate si tiene il “Concerto Gospel per Luca”. L’appuntamento va da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026 e propone un calendario ricco di esposizioni, incontri e spettacoli, tra arte, musica e modellismo. Sono previsti momenti di aggregazione e intrattenimento per diverse fasce di pubblico.

Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Milano. Un tram della linea 9 è deragliato. Oltre cinque chili di eroina nascosti in un doppiofondo ricavato sotto il sedile dell’auto, due. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Eventi week-end: mostra “Pasolini-Sacro-Periferico” a Origgio e “Concerto Gospel per Luca” a Limbiate

Eventi week-end: Concerto gospel “The Time is Now” a Garbagnate e “Concerto di Natale” a SenagoQuesto week-end, dal 19 al 21 dicembre 2025, ormai in prossimità del Natale, sono davvero tante le iniziative.

La Mostra Scambio, la Festa di Sant'Antuono, Biagio Izzo e non solo: gli eventi casertani nel week end dal 23 al 25 gennaioLa Mostra Scambio, la Festa di Sant'Antonio a Portico di Caserta, lo spettacolo teatrale con Biagio Izzo, i concerti alla Reggia e nella chiesa di...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 27 febbraio al 1° marzo: tutti gli eventi; Guida agli eventi del weekend (27 febbraio – 1 marzo); Weekend culturale a Piacenza: mostre, teatro e musica in città e provincia; Feste, teatro e la coda del Carnevale: cosa fare nel weekend dal 20 al 22 febbraio.

Eventi week-end: mostra Pasolini-Sacro-Periferico a Origgio e Concerto Gospel per Luca a LimbiateQuesto fine settimana, da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026, è caratterizzato da svariati eventi: dalle mostre d'arte agli incontri culturali, ... ilnotiziario.net

Week end 21-22 febbraio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventiPagliacci e Cavalleria rusticana al Maggio, gli Amici della Musica, Danzainfiera alla Fortezza da Basso, il Carnevale di Viareggio e Foiano della Chiana, il Capodanno cinese a Prato ... firenzepost.it

Origgio celebra Pasolini: tra sacro e periferia, una mostra omaggio a Villa Borletti x.com

Origgio celebra Pasolini: tra sacro e periferia, una mostra omaggio a Villa Borletti - facebook.com facebook