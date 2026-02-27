Evelina Sgarbi il tribunale respinge l’istanza di revoca del consulente tecnico per la perizia medica sul padre Vittorio | È fuori tempo massimo

Il tribunale ha respinto l’istanza di Evelina Sgarbi di revocare il consulente tecnico incaricato della perizia medica sul padre Vittorio, perché presentata oltre il termine previsto. Si tratta di un nuovo blocco alle richieste di Evelina nel procedimento legale che riguarda la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. La decisione è definitiva e non sono state accolte eccezioni o ricorsi successivi.

Nuovo stop alle richieste di Evelina Sgarbi nel procedimento legale per la nomina di un amministratore di sostegno per il papà Vittorio. Il tribunale di Roma ha respinto l'istanza con cui la figlia del critico d'arte chiedeva la revoca del consulente tecnico d'ufficio incaricato della perizia medica per valutare la capacità di Vittorio Sgarbi di affrontare decisioni straordinarie. Evelina Sgarbi nei mesi scorsi aveva espresso pubblicamente la propria preoccupazione per le condizioni di salute del padre. Posizione sostenuta anche dalla madre della giovane, che aveva parlato di un presunto "cerchio tragico" attorno a Sgarbi. Ma per la giudice l'istanza è fuori tempo massimo.