Evasione torna la promessa di usare i dati in chiave predittiva per scovare chi non paga Controlli mirati grazie all’IA

L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sui pagamenti di IVA e imposte dirette, concentrandosi maggiormente sui settori più a rischio di evasione. L’obiettivo è utilizzare strumenti di analisi dei dati in modo più efficace, con l’impiego di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, per individuare eventuali irregolarità e migliorare la precisione delle verifiche.

L'Agenzia delle Entrate aumenterà i controlli sostanziali sul pagamento di Iva e imposte dirette, rendendoli più frequenti "soprattutto per i settori di attività a maggior rischio di evasione". E ne migliorerà la qualità utilizzando "in chiave predittiva" i dati e le informazioni a sua disposizione, da quelli delle fatture elettroniche ai corrispettivi telematici, dai flussi dei pagamenti elettronici alle comunicazioni Iva, per selezionare in anticipo i contribuenti a rischio. La promessa non è certo nuova ed è tutt'altro che chiaro quanto il fisco stia davvero procedendo lungo questa strada.

