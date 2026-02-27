Europa League sarà derby italiano tra Roma e Bologna agli ottavi

Nella fase a eliminazione diretta di Europa League, Roma e Bologna si sfideranno negli ottavi di finale con la partita di andata al Dall’Ara il 12 marzo e quella di ritorno all’Olimpico il 19 marzo. Il dirigente del Bologna ha commentato che il derby non favorisce il posizionamento nelle classifiche UEFA.

Andata al Dall’Ara il 12 marzo, ritorno all’Olimpico il 19. Massara: “Il derby non aiuta il ranking”. Di Vaio: “Avremmo preferito evitarlo”. L’andata si giocherà al Dall’Ara il 12 marzo, mentre il ritorno è in programma nella Capitale il 19 marzo. La vincente del confronto troverà ai quarti una tra Aston Villa e Lille: in quel caso l’andata sarebbe in Italia il 9 aprile, con ritorno il 16 aprile in Inghilterra o in Francia. In caso di semifinale, l’eventuale italiana affronterebbe la vincente tra Stoccarda-Porto e Nottingham Forest-Midtjylland, con andata il 30 aprile in trasferta e ritorno il 7 maggio in casa. 23.08.2025 Roma vs Bologna... 🔗 Leggi su Sportface.it

Sorteggi Europa League LIVE: sarà derby italiano agli ottavi! Bologna-RomaOsimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero Chivu...

Leggi anche: Sorteggi Europa League: sarà derby italiano agli ottavi! Bologna-Roma, tutti gli altri abbinamenti

Champions, Atalanta-Bayern Monaco agli ottavi. In Europa League derby italiano Roma-Bologna

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Contro chi giocheranno Roma e Bologna agli ottavi? Guida al sorteggio; Europa League, ottavi di finale: sarà derby italiano, Bologna-Roma. L'andata il 12 marzo al Dall'Ara, ritorno il 19 nella capitale; Il tabellone dell'Europa League: i risultati dei playoff e i possibili incroci agli ottavi; Europa League e Conference: come funziona il sorteggio, le date e dove vederlo in tv.

Champions, Atalanta-Bayern Monaco agli ottavi. In Europa League derby italiano Roma-BolognaOggi Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina conoscono le avversarie degli ottavi in Europa. Champions, Europa e Conference League. leggo.it

Sorteggi Europa League, Bologna-Roma: agli ottavi sarà un derby italianoC'è il rischio derby per le due italiane, con una probabilità del 50%. Gasp in alternativa può trovarsi di fronte il Genk, Italiano invece il Friburgo di Grifo. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

L'urna di Nyon ha parlato. Sia per l'unica italiana rimasta in Champions, l'Atalanta, che per le due in Europa League, il Bologna e la Roma. L 'Atalanta affronterà i tedeschi del Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Mentre in Europa League, sarà d - facebook.com facebook

#Roma, il percorso in Europa League: se supera il Bologna rischia l'Aston Villa di Abraham e Bailey. In semifinale invece... x.com