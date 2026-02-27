Il Bologna si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League dopo aver superato un avversario in casa. La squadra ha ottenuto una vittoria importante nella partita giocata al Dall'Ara, mantenendo vivo il suo cammino nella competizione. Con questa prestazione, i rossoblù confermano la loro presenza nella fase successiva del torneo.

Bologna 26 febbraio 2026 - Il Bologna c'è ed è in questa Europa League per restare. Dopo il successo in Norvegia, i rossoblù fanno il bis e conquistano gli ottavi di finale nella sera del Dall'Ara. Soffre ma passa il turno anche il Nottingham Forest, così come passa il turno anche il Celta Vigo. Lo Stoccarda perde, ma grazie al grande successo dell'andata elimina il Celtic ed entra tra le prime 16, mentre al Lille servono addirittura i supplementari per aver ragione della Stella Rossa. Passano il turno anche Ferencvaros, Genk e Panathinaikos L'esito degli spareggi di Europa League Il Bologna non domina, ma fa la sua parte e coglie il quarto successo consecutivo per ottenere il pass per gli ottavi di finale di Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League: Bologna vince e va agli ottavi, avanti anche Forest, Stoccarda e Celta

