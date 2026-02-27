Europa Bologna avanti Binotto suona la carica E il console di Norvegia | Amiamo molto la città

A Bologna si respira un’energia particolare, tra entusiasmo e orgoglio. La città si prepara ad accogliere eventi e iniziative che rafforzano il legame con il territorio, mentre il clima di festa coinvolge la comunità. In questo contesto, si nota un atteggiamento positivo e determinato, che si riflette anche nelle manifestazioni pubbliche e nelle iniziative locali. La presenza di momenti di condivisione rende l’atmosfera vivace e partecipata.

Una grande festa sotto il portico più bello del mondo. È tornato Bar Carlino, il salotto rossoblù ideato da il Resto del Carlino per accompagnare la rosa di mister Italiano lungo il sogno europeo. Sul prato del Dall’Ara il Bologna ha battuto, ieri sera, i norvegesi del Brann nella partita di ritorno dei playoff di Europa League, dopo la vittoria all’andata: e così gli Ottavi sono diventati realtà. L’ormai tradizionale talk show è disponibile sul canale 88 del digitale terrestre e anche sui nostri canali social e sul sito internet del nostro quotidiano. La location è stata sempre quella di Neri Pasticceria Caffetteria in via Saragozza 81.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Inter Bologna, Dallinga suona la carica: «Sarà importante per questo motivo»

Di Gregorio leader a Bologna, il portiere bianconero suona la carica in vista del prossimo match con la Roma: il messaggio

