Euro 2032 a marzo delegazione Uefa a Salerno per valutare la candidatura dell' Arechi

A marzo, una delegazione dell'Uefa visiterà Salerno per valutare la candidatura dello stadio Arechi come sede possibile per gli Europei di calcio del 2032. La visita fa parte delle procedure di verifica prima della scelta finale. L’Italia sta preparando la propria candidatura e si muove per rispettare le scadenze previste dall’organizzazione. La decisione sulla sede si attende nei prossimi mesi.

Il conto alla rovescia per gli Europei di calcio del 2032 è iniziato e l'Italia accelera per farsi trovare pronta. La Figc e la Uefa stanno stringendo i tempi per selezionare la lista definitiva delle cinque città italiane che, insieme ad altrettante sedi turche, ospiteranno l'atteso torneo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Euro 2032, delegazione Uefa in visita allo stadio Franchi: entro luglio la candidaturaFirenze, 17 febbraio 2026 – Giornata importante per quanto riguarda la possibile candidatura della città di Firenze e dello stadio Artemio Franchi...

Euro 2032, Napoli è fuori. Non compare nel comunicato Figc che cita la delegazione Uefa: c’è lo stadio di Salerno"La delegazione Uefa ha potuto constatare lo stato d’avanzamento delle nove sedi”.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Nuovo stadio, vertice tecnico in Figc: verso l'ok per Euro 2032; Btp Valore, tassi e rendimenti: ecco come sarà l'emissione di marzo 2026; Btp Valore, dal premio fedeltà alle tre cedole crescenti: le caratteristiche della nuova emissione; Btp Valore 2026, arriva la nuova emissione: tra cedole crescenti e premio, rendimento verso il 3%.

Euro 2032, Palermo resta in corsa: sopralluoghi decisivi in vista della scelta UefaLapresse riporta gli sviluppi sulla candidatura italiana a Euro 2032: Palermo resta in corsa in vista dei sopralluoghi decisivi prima della scelta Uefa di ottobre 2026 ... ilovepalermocalcio.com

Euro 2032, l'Italia punta sulle città: Gravina annuncia accelerazioneLa scorsa settimana, una delegazione UEFA, guidata da Martin Kallen (CEO di UEFA Events SA), Michele Uva (direttore esecutivo e delegato per Euro 2032) e Andreas Schaer (direttore di UEFA Events), ha ... it.blastingnews.com

Firmato il nuovo contratto dei medici 2022-2024: da marzo, previsto un aumento lordo di circa 491 euro mensili per 13 mensilità. La Cgil non ha aderito all’accordo. #ANSA - facebook.com facebook

Firmato il contratto dei medici: 491 euro l'aumento lordo mensile da marzo. No della Cgil. L'ipotesi era stata siglata lo scorso 18 novembre. #ANSA x.com