Escursioni ciaspolate visite guidate e gusto E voi cosa preferite?

Con l’arrivo della primavera si moltiplicano le occasioni di scoprire i paesaggi montani e i borghi storici. A Brescia, un evento propone un’escursione di circa 10 km tra sentieri e punti di ristoro nel borgo di Spessio. La giornata combina camminate e momenti di degustazione, attirando appassionati di natura e tradizione. L’appuntamento si svolgerà domani e prevede un percorso che si snoda tra natura e storia.

La primavera in arrivo risveglia il trekking tra i monti. A Brescia, domani, ad Avenone di Pertica Bassa torna la 'Spass-serata', escursione di circa 10 km con tappe gastronomiche e ristoro finale nel borgo medievale di Spessio. Domenica, sui Monti Campiani tra Cellatica e Collebeato, sempre nel Bresciano, l'HistoryTrek (nella foto) conduce famiglie e curiosi tra trincee e bunker della Grande Guerra, in un percorso accessibile e guidato (prenotazioni 335.487010). Domani, a Tresenda (Sondrio) invece torna la 'Sunà da mars', l'antica tradizione popolare che annuncia l'arrivo della primavera, accompagnata dal Gruppo Alpini di Tresenda. Un rito che unisce comunità, storia e identità locale: appuntamento alle 20, nella frazione di Teglio. L'inverno regala alle Valli di Argenta atmosfere silenziose e affascinanti, ideali per scoprire il territorio con uno sguardo nuovo. Dal 30 gennaio al 1° febbraio si terranno una serie di visite guidate, attività inclusive all'aria aperta adatte a tutte le età.