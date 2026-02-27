Eros Ramazzotti e Alicia Keys | Duetto Storico a Sanremo 2026

Giovedì 26 febbraio 2026, sul palco dell’Ariston, Eros Ramazzotti e Alicia Keys si sono esibiti insieme durante la terza serata del Festival di Sanremo. La loro performance ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, creando un momento distintivo della manifestazione. Entrambi gli artisti sono saliti sul palco per un duetto che ha coinvolto gli spettatori presenti e chi ha seguito la diretta.

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Eros Ramazzotti e Alicia Keys hanno infiammato il palco dell’Ariston giovedì 26 febbraio 2026 durante la terza serata del Festival di Sanremo. Il duetto su “L’Aurora” ha emozionato il pubblico, seguito dalla performance solista della star americana. Presentato da Pippo Baudo come “giramondo”, Eros Ramazzotti è stato accolto da Carlo Conti che ha ricordato i suoi voli incessanti. L’artista ha eseguito “Adesso Tu”, il brano con cui vinse Sanremo 1986 esattamente 40 anni prima. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Eros Ramazzotti e Alicia Keys: Duetto Storico a Sanremo 2026 Sanremo 2026, Eros Ramazzotti ospite della terza serata: duetto con Alicia Keys(Adnkronos) – Eros Ramazzotti torna sul palco del Festival di Sarenremo a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', con cui nel 1986 trionfò... Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia il duetto nella serata di giovedì 26 febbraioCarlo Conti annuncia al Tg1 Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme sul palco di Sanremo giovedì 26 febbraio. Eros Ramazzotti e Alicia Keys Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Una nuova Aurora, Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano l'Ariston; 1mattina News 2026 - Sanremo 2026 terza serata: Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti - Video; Alicia Keys ed Eros Ramazzotti cantano L'Aurora a Sanremo 2026. VIDEO; Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti: com'è nata la collaborazione. Alicia Keys ed Eros Ramazzotti cantano L'Aurora a Sanremo 2026. VIDEOPrima di duettare insieme ad Alicia Keys, Eros Ramazzotti canta Adesso tu al Festival celebrando i 40 anni dalla vittoria a Sanremo. Il pubblico applaude e si alza in piedi dopo l'esibizione. tg24.sky.it Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo, il duetto conquista l'Ariston. I momenti clou della terza serataLa terza serata del Festival di Sanremo comincia con la sfida delle Nuove Proposte. Nicolò Filippucci la spunta su Angelica Bove. Poi sul palco arriva Irina Shayk che si rivolge a Conti: «Carlo, sono ... video.corriere.it Sul palco con Carlo Conti molti volti amati: Irina Shayk, Ubaldo Pantani e super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys - facebook.com facebook Alicia Keys arriva sul palco dell'Ariston per esibirsi con Eros Ramazzotti durante la terza serata del Festival di Sanremo con un nude look da pro. Tra le prime a mostrarsi in versione #nomakeup, la cantante newyorkese, da antesignana è oggi perfettamente su x.com