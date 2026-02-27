Ermal Meta ribatte a Luca Bizzarri | Puoi fare meglio di così dai Poi s’infuria per un titolo de Il Riformista | ecco cosa è accaduto

Ermal Meta ha risposto a Luca Bizzarri con un messaggio diretto, invitandolo a fare meglio. Successivamente, l'artista si è infuriato per un titolo pubblicato da Il Riformista. La discussione si è concentrata anche sulla questione dei bambini di Gaza, suscitando reazioni e polemiche. La vicenda si è sviluppata su piattaforme come X, dove il confronto ha raggiunto un’ampia attenzione.

I bambini di Gaza, le accuse di Il Riformista ed Ermal Meta si arrabbia. Se non è il tweet più visualizzato di oggi su X poco ci manca. Al cantante italiano di origine albanese non è andato giù un titolo di un articolo del quotidiano diretto da Claudio Velardi dedicato alla sua presenza a Sanremo. “Ermal Meta omaggia i bimbi di Gaza ma dimentica l’Ucraina e l’orrore del 7 ottobre: quando le lacrime versate a favore di telecamere diventano selettive”, è il tweet del Riformista. Meta, che a Sanremo porta il brano Stella stellina, dedicato alla figlia e a un’immaginaria bambina di Gaza, ha rilanciato il tweet del quotidiano aggiungendo: “Non provate un po’ di vergogna?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Ermal Meta contro Il Riformista per le critiche alla canzone su Gaza: "Non provate vergogna?"Polemiche extra palco a Sanremo, con Ermal Meta protagonista di uno scontro a distanza con Il Riformista per le critiche ricevute al suo brano...

Ermal Meta, la verità sulla malattia e cosa c’entra sua figlia: ecco cosa c’è da sapereScopri la storia personale di Ermal Meta: le difficoltà affrontate, la nascita della figlia, il percorso verso l’adozione e il riflesso di queste...

