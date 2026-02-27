Ermal Meta parteciperà a Sanremo 2026. Ha parlato della decisione di adottare una figlia chiamata Fortuna, nata dalla relazione con la compagna Chiara. In passato, Meta aveva espresso dubbi sulla volontà di diventare padre, temendo di seguire le orme del padre. La sua prospettiva è cambiata dopo aver incontrato due ragazze albanesi, che hanno influenzato la sua scelta di adottare.

A ispirarlo - ha raccontato l'artista - la figlia Fortuna Marie, che ha appena iniziato a parlare. «Volevo raccontare l’impotenza di fronte a una vita giovane che viene stroncata per la brutalità dell’essere umano. Mi sono immaginato una collina dalla quale aspettiamo una nuova primavera, una rinascita, la serenità e la fine delle guerre». Fortuna Marie è nata nel 2024 ed è la prima figlia di Ermal Meta e della compagna Chiara Sturdà. In famiglia ci sono anche Klodjana e Lumturije, due ragazze albanesi che la coppia ha conosciuto quando avevano 15 anni e che avrebbe voluto adottare, ma il non essere sposati ha impedito loro di realizzare quel desiderio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Ermal Meta a Sanremo 2026: l'adozione, la compagna Chiara e la nascita della figlia Fortuna: «Per anni ho pensato di non volere figli, temevo di essere come mio padre»

