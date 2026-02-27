erika cavallini torna alla mfw con la direzione creativa di fabrizio corbo

Durante la Milan Women’s Fashion Week, il marchio femminile ha presentato la nuova collezione sotto la direzione creativa di Fabrizio Corbo, che ha assunto il ruolo recentemente. Erika Cavallini torna così a sfilare in questa kermesse di moda, segnando un nuovo capitolo per il brand. La passerella ha visto protagonisti i capi pensati e realizzati sotto la guida del nuovo direttore creativo.

Entra nel vivo il nuovo capitolo di Erika Cavallini. Il marchio femminile sceglie la Milan Women’s Fashion Week per presentare il lavoro di Fabrizio Corbo nel ruolo di direttore creativo. La relazione tra Corbo e il marchio di Abraham Industries è di lungo corso, il designer, infatti, arriva, una prima volta nel 2016, dopo aver collaborato con Max Mara Fashion Group, per poi passare al ruolo di womenswear ed embroidery designer in Dolce&Gabbana, a quello di Senior Fashion Designer in MSGM e alla fondazione del marchio CORBO, fino allo scorso anno quando rientra nel gruppo di Santarcangelo di Romagna. “Il primo anno l’abbiamo passato focalizzandoci sul prodotto e mettendo le basi per un’immagine coerente, confrontandoci direttamente con il pubblico. 🔗 Leggi su Panorama.it

