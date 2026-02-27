A Ercolano, una lite tra due ragazze è finita con una 25enne ferita da un coltello da cucina. La vittima è stata trasportata all’ospedale Maresca di Torre del Greco, mentre l’aggressore è stata fermata dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nel corso di un confronto tra le due giovani, che si sono poi allontanate prima che arrivasse l’intervento dei soccorsi.

Accoltellata al termine di una lite: è accaduto a Ercolano, dove una 25enne è stata ferita con un coltello da cucina e trasportata all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Sulla vicenda indagano i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno già identificato e denunciato la presunta responsabile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane sarebbe stata colpita al gluteo e alla coscia sinistra durante una discussione degenerata in aggressione. L’arma utilizzata sarebbe un coltello da cucina. La vittima è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove è tuttora in osservazione. La prognosi non è stata ancora resa nota, ma fortunatamente la 25enne non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ercolano, la tra ragazze finisce nel sangue: 24enne accoltella la rivale

Giugliano, lite condominiale finisce nel sangue: donna accoltella al volto il vicinoUn banale diverbio tra vicini di casa si è trasformato in un grave episodio di violenza a Giugliano, dove una 31enne napoletana è stata arrestata...

La Spezia, lite tra due studenti a scuola finisce nel sangue: accoltellato un diciottenne, è mortoUna lite iniziata nei bagni della scuola per motivi sentimentali e terminata in classe con un accoltellamento.

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Discussioni sull' argomento Donna Brigida a Ercolano: vini vesuviani e pizze vulcaniche; Da Ercolano la volata per il campo largo: Il ruolo delle donne chiave della svolta; Federica Colaiacomo, direttrice di Ercolano: Tra scavi e antiche domus un’archeologia a 360 gradi; Ercolano. Scavi, viaggio tra i sapori: la dieta di duemila anni fa.

Ercolano, al via il laboratorio Cosa c’è sopra: giovani e patrimonio ercolanese per costruire il dialogo tra città antica e città contemporaneaObiettivo centrale è creare un dialogo vivo tra la città contemporanea e quella antica, in linea con i principi promossi dall’UNESCO, che valorizzano la relazione attiva tra patrimonio archeologico e ... ilgazzettinovesuviano.com

Buona sera, cerco qualcuno che fa servizio di trasporto scolastico da Torre del Greco al Tilgher di Ercolano. Sono due ragazze da accompagnare ma conosco anche altre mamme interessate. Trovato grazie a tutti. - facebook.com facebook