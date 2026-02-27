Ercolano la tra ragazze finisce nel sangue | 24enne accoltella la rivale

27 feb 2026

A Ercolano, una lite tra due ragazze è finita con una 25enne ferita da un coltello da cucina. La vittima è stata trasportata all’ospedale Maresca di Torre del Greco, mentre l’aggressore è stata fermata dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nel corso di un confronto tra le due giovani, che si sono poi allontanate prima che arrivasse l’intervento dei soccorsi.

Accoltellata al termine di una lite: è accaduto a Ercolano, dove una 25enne è stata ferita con un coltello da cucina e trasportata all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Sulla vicenda indagano i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno già identificato e denunciato la presunta responsabile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane sarebbe stata colpita al gluteo e alla coscia sinistra durante una discussione degenerata in aggressione. L’arma utilizzata sarebbe un coltello da cucina. La vittima è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove è tuttora in osservazione. La prognosi non è stata ancora resa nota, ma fortunatamente la 25enne non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

