L'ex centrocampista del Milan, Stefano Eranio, ha commentato la finale persa contro il Marsiglia durante un'intervista con Pellegatti. Ha detto che il suo rimpianto principale è aver eliminato tutte le avversarie prima della partita decisiva. Eranio ha ricordato le sue stagioni in rossonero, soffermandosi sull’importanza delle sfide affrontate nel club.

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il noto giornalista di fede rossonera ha intervistato l'ex giocatore del Milan di Capello Stefano Eranio. Tra i vari temi toccati, l'ex centrocampista è tornato sui suoi primi anni in rossonero sotto la guida di Fabio Capello, ma non solo. L'ex Genoa è tornato a parlare anche della finale persa contro l'Olympique Marsiglia nel 1993 in Coppa dei Campioni, sottolineando il suo rimpianto in merito a quella stagione e, soprattutto, quella partita. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla stagione 1992-1993: "Rimpianto Coppa dei Campioni? Il rimpianto è che avevamo asfaltato tutte le avversarie, ma poi abbiamo perso la finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Eranio sulla finale persa col Marsiglia: “Il rimpianto è aver asfaltato tutte le avversarie prima”

