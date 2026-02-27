Era un mai senza delle modelle anni ' 90 Oggi il gloss azzurro frost torna di tendenza per dare luce e volume alle labbra

Negli anni '90 il gloss azzurro frost era un must tra le modelle, simbolo di tendenza e audacia. Oggi, questa tonalità torna a fare capolino nelle collezioni di make-up, portando luce e volume alle labbra. Se si potesse riassumere la storia di questi prodotti, il gloss, o lucidalabbra, avrebbe sicuramente un capitolo a sé.

Segreto di bellezza delle modelle negli anni Novanta, il gloss azzurro frost fa oggi un sorprendente ritorno. Il motivo? Rende le labbra più piene senza bisogno di ricorrere al filler Se il mak up potesse raccontare la sua storia, il gloss – o lucidalabbra, come lo si chiamava negli anni Novanta – meriterebbe un capitolo tutto nuovo. Dalle passerelle di allora ai beautycase della Gen Z, il gloss blu o azzurro frost, trasparente e traslucido, torna protagonista, svelando il suo perché più semplice: regala labbra otticamente più piene, illuminate da una luce fredda e radiosa.