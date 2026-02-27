Epstein Bill Clinton prende le distanze e dice non ho visto nulla | perché il Congresso l' ha interrogato

L'ex presidente degli Stati Uniti ha testimoniato in merito al caso Epstein, affermando di non aver visto nulla di rilevante. Il suo intervento è avvenuto in un contesto di interrogatori del Congresso, che ha chiesto chiarimenti sulle sue conoscenze e sui suoi rapporti con Epstein. La testimonianza si inserisce in un procedimento che coinvolge anche altri personaggi pubblici.

Bill Clinton, ascoltato dal Congresso sul caso Epstein, ha negato ogni coinvolgimento e affermato di non aver mai sospettato dei crimini del finanziere. L’ex presidente non è accusato di reati, ma la maggioranza repubblicana ha scelto di convocarlo. La vicenda assume un forte peso politico nello scontro tra Democratici e Repubblicani. Caso Epstein, Bill Clinton testimonia al Congresso Davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera, Bill Clinton ha respinto con fermezza ogni sospetto di connivenza con Jeffrey Epstein, rivendicando la propria estraneità con parole che intrecciano piano personale e responsabilità pubblica. L’ex presidente ha ricordato di essere cresciuto in una “famiglia segnata da abusi domestici”, spiegando che proprio quell’esperienza lo avrebbe reso incapace di ignorare eventuali segnali di violenza o sfruttamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

