Energia per la vita Accendiamo la luce a Cuba! presentata la campagna di solidarietà

Nella sala commissioni del Comune di Pescara è stata annunciata la campagna di solidarietà intitolata “Energia per la vita. Accendiamo la luce a Cuba!”. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per sostenere progetti energetici sull'isola caraibica. Sono intervenuti rappresentanti delle associazioni organizzatrici e cittadini interessati, che hanno ascoltato i dettagli del progetto e le modalità di partecipazione.