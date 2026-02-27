Energia per la vita Accendiamo la luce a Cuba! presentata la campagna di solidarietà
Nella sala commissioni del Comune di Pescara è stata annunciata la campagna di solidarietà intitolata “Energia per la vita. Accendiamo la luce a Cuba!”. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per sostenere progetti energetici sull'isola caraibica. Sono intervenuti rappresentanti delle associazioni organizzatrici e cittadini interessati, che hanno ascoltato i dettagli del progetto e le modalità di partecipazione.
È stata presentata nella sala commissioni del Comune di Pescara, la campagna di solidarietà "Energia per la vita. Accendiamo la luce a Cuba!".A promuoverla sul territorio Arci Abruzzo e Molise, Cgil Abruzzo Molise, Anpi e associazione Amicizia Italia-Cuba. L'iniziativa nasce per sostenere il.
