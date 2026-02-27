Enel ha inaugurato un nuovo sportello a Camucia, offrendo un punto di accesso diretto per i clienti della zona. La nuova sede si trova in viale e mira a facilitare la gestione delle pratiche legate ai servizi energetici. L'apertura è destinata a migliorare l'assistenza e semplificare le operazioni quotidiane per gli utenti locali.

Nuovo punto di riferimento per i servizi energetici in Valdichiana. Ha aperto a Camucia, in viale Matteotti 7, il nuovo Spazio Enel, ufficio completamente rinnovato pensato per offrire assistenza diretta ai cittadini di Cortona e del territorio su forniture di luce, gas, fibra e soluzioni legate all’efficienza energetica. Al taglio del nastro erano presenti il responsabile Enel Energia Centro Italia Orazzo Carmine, il referente Spazi Enel Partner Toscana e Umbria Daniele Rosati, il channel manager Luca Meacci insieme ai referenti di area, alle consulenti dello store e all’imprenditore Gianluca Gallo di GPower, partner specializzato nella consulenza energetica che già gestisce altri Spazi Enel in provincia di Arezzo e nel Centro Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enel apre nuovo sportello a Camucia

Over 65 e famiglie al centro: apre alla Casa di Comunità di Forlimpopoli il nuovo nuovo sportello sociosanitario integratoIl 6 e 7 marzo la Casa della Comunità di Forlimpopoli aprirà le sue porte alla cittadinanza con due giornate ricche di attività, incontri e momenti...

Il nuovo servizio di Afol a Cornate. Apre lo sportello per trovare lavoro"Sempre a fianco di chi cerca occupazione", oggi a Cornate apre lo Sportello lavoro di Afol, "al servizio della comunità".

Discussioni sull' argomento Enel apre nuovo sportello a Camucia; Agrisolare, polemica sulla nuova norma pro Enel 3Sun; Risparmio e soluzioni smart: arriva l'Enel Energy Bar per tagliare i costi in bolletta.

Ecco la caduta della prima pietra della ciminiera dell’ex centrale Enel, che ha dato il via all’abbattimento della parte esterna. La ciminiera interna è stata demolita nell’ultimo anno. Un momento che rimarrà nella storia della città e che apre le porte per un nuovo - facebook.com facebook

Il Presidente #Quercioli apre i lavori del convegno "L’energia nucleare e l’idrogeno per un futuro energetico a basse emissioni di carbonio" segui la diretta streaming su federmanager.it x.com